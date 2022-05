Onbegrip over niet toelaten rotavaccin

Van Ooijen liet vorige week weten dat het vaccin tegen rotavirus niet wordt opgenomen bij de standaardvaccinaties die baby’s krijgen. Hij ging hiermee in tegen een advies van de Gezondheidsraad om het vaccin wel op te nemen in het vaccinatieprogramma. Hij had het zelf ook liever anders gezien, maar er was geen geld om aan het hele advies van de raad te voldoen. Na de uitbreiding van de HPV-vaccinatie en de griepprik blijft er niet genoeg geld over om ook rotavirus te doen.

Kinderafdelingen belast

In de Volkskrant uiten kinderartsen hun onvrede met het besluit van de staatssecretaris. “Het rotavirus belast de kinderafdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen enorm”, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. “En we hebben al zo’n capaciteitsprobleem in de zorg. Als we zo veel opnames kunnen voorkomen, is dat ongelooflijk belangrijk.”

Onderhandelen met farmaceut

Patricia Bruijning, kinderarts-epidemioloog in het UMC Utrecht, neemt geen genoegen met de uitleg dat de prijs van vaccinatie te hoog is. “Dat is een grote misvatting. Als je gaat onderhandelen met de farmaceut, dan is een korting tot wel 70 procent op de vrije marktprijs realistisch. Tegen die prijs is vaccineren waarschijnlijk kostenbesparend.”

Het ministerie wil niet zeggen hoeveel geld het nodig had voor deze vaccinatiecampagne om eventuele latere onderhandelingen met farmaceuten niet te verstoren. Om enorme bedragen gaat het niet: een vaccin kost enkele tientallen euro’s per kind en jaarlijks worden er in Nederland tussen de 170 en 180 duizend kinderen geboren, rekent de Volkskrant voor.

Kansenongelijkheid

Ouders kunnen het vaccin wel zelf aanschaffen, dan kost het 138 euro. Volgens AJN, de wetenschappelijk vereniging van jeugdartsen, vergroot dit de kansenongelijkheid in de samenleving. ‘We gaan er alles aan doen om dit besluit terug te draaien’, laat de vereniging in de Volkskrant weten.