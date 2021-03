Oncoloog Stouthard in bestuur Antoni van Leeuwenhoek

Dr. Jacqueline Stouthard is per 1 juni 2021 benoemd tot medisch directeur bij de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam. Zij heeft de afgelopen twintig jaar verschillende medisch-leidinggevende functies bekleed in zowel algemene ziekenhuizen als het AVL.

“Ons ziekenhuis kenmerkt zich door enorm gedreven en bevlogen professionals die uitstekend werk leveren”, zegt Stouthard: “Het is een eer om samen met deze mensen onze missie ‘a cure for every cancer’ voor de patiënten dichterbij te brengen. Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten om onze ambities te realiseren op het gebied van patiëntenzorg, wetenschap en opleiding.”

Maasstad Ziekenhuis

Stouthard neemt de werkzaamheden van de interim medisch directeur Maas Jan Heineman over. Stouthard werkte onder meer als oncoloog in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Zij richt zich sinds haar aantreden in 2011 bij het AVL vooral op de behandeling van vrouwen met borstkanker en gynaecologische tumoren.

Als oprichter en decaan van de AVL-academie is zij nauw betrokken bij alle opleidingsactiviteiten van dit ziekenhuis. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich op de communicatiebehoeften van oncologische patiënten. In 2014 werd zij uitgeroepen tot beste opleider van het jaar.

Met de benoeming bestaat de raad van bestuur behalve Stouthard uit René Medema (voorzitter en directeur wetenschapsbeleid) en Marien van der Meer (directeur organisatie en bedrijfsvoering).