Ondanks corona blijven zorgkosten gelijk

Ondanks de extra kosten die met name ziekenhuizen hebben gemaakt voor hun zorg aan corona-patiënten, zijn de totale kosten van de medisch-specialistische zorg ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar.

Wegvallen en uitstel

Dat komt omdat de coronakosten worden gecompenseerd door het wegvallen en het uitstel van veel niet-spoedeisende zorg, blijkt uit een raming van Zorginstituut Nederland over het eerste halfjaar. De kosten van ziekenhuiszorg voor coronapatiënten nam 9 procent toe, maar de uitgaven voor de reguliere ziekenhuiszorg, inclusief kaakchirurgie en extramuraal werkende specialisten, daalden tien procent.

Ook tandartspraktijken vertoonden een afname van het aantal consulten: 16 procent minder dan in de eerste helft van 2019. Dit komt omdat ze een lockdown hadden, behalve voor spoedzorg. In de paramedische zorg leidde sluiting van fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken tot een daling van de gedeclareerde kosten met zes procent.

Consulten huisartsen

Het aantal huisartsconsulten daalde. Toch stegen de gedeclareerde kosten met 12 procent. Het Zorginstituut geeft als reden dat deze consulten langer duren, omdat het vaak ging om luchtwegklachten. “Een andere verklaring voor de kostenstijging bij huisartsen is de financieringsmaatregel van de overheid: ze werden gecompenseerd voor de afname in consulten tijdens de eerste coronagolf”, aldus het Zorginstituut. De gedeclareerde kosten in de ggz daalden 14procent.

Het is niet duidelijk welke gevolgen de virusuitbraak heeft gehad voor de kosten van de langdurige zorg, zegt het Zorginstituut. Reden is dat de vergoedingen die aanbieders in dit segment krijgen voor de extra gemaakte kosten volgend jaar worden vastgesteld – op basis van nacalculaties van de NZa.