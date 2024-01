Onderhandelaarsakkoord: salarisverhoging voor medisch specialisten

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Daarin staat onder meer dat ze de loonparagraaf uit de cao Ziekenhuizen één-op-één overnemen.

Als het akkoord wordt aangenomen gelden de afspraken uit de huidige cao ziekenhuizen ook voor medisch specialisten. Ze krijgen dan met terugwerkende kracht per 1 februari 2023 een structurele salarisverhoging van 5 procent, per 1 december 2023 een structurele salarisverhoging van 5 procent met een maximum van 300 euro bruto per maand en per 1 juni 2024 een structurele salarisverhoging van 2 procent plus 180 euro bruto per maand.

Keuzebudget

Bovendien komt er een levensfasebeleid in de vorm van een persoonlijk keuzebudget. Daarmee kunnen specialisten zelf regelen dat ze bijvoorbeeld een sabbatical of verlof voor mantelzorg kunnen opnemen. Bovendien gaan de partijen gezamenlijk onderzoeken “wat de impact is als de voltijd arbeidsduur (inclusief diensten) van medisch specialisten wordt verlaagd”.

Verder is afgesproken dat parttime medewerkers scholingsdagen die vallen op een niet-werkdag mogen meetellen als werktijd. Ook is er een afspraak gemaakt over rouwverlof en het opzetten van een campagne om aandacht te vragen voor de positie van startende medisch specialisten.