Onderhandelakkoord CAO huisartsenzorg: salaris 10 procent omhoog

De nieuwe CAO Huisartsenzorg geldt voor ruim 34 duizend zorgmedewerkers, maar niet voor de huisartsen zelf, die een aparte CAO hebben. Het gaat voornamelijk om de assistenten en praktijkondersteuners. Meer vrije tijd was een speerpunt in de onderhandelingen voor vakbond FNV Zorg & Welzijn. Dat heeft geleid tot de introductie van het persoonlijk levensfase budget (plb), waar werknemers zelf over kunnen beschikken. In 2024 krijgen ze tien uur vrije tijd (op basis van een fulltime baan, vanaf 2025 wordt dat jaarlijks twintig uur.

Salaris en reiskosten

Financieel zijn de onderhandelaars ook tot een akkoord gekomen: per 1 februari een slarisverhoging van 5 procent voor werknemers in de lagere en middelste salarisschalen, met een bodem van €175 euro bruto. De werknemers in de hogere salarisschalen krijgen er dan 4 procent bij, ook met een bodem van €175 euro bruto. Op 1 november 2024 volgt een tweede loonsverhoging, dan van 2,5 procent. In 2025 krijgen alle werknemers er op 1 mei nog eens 2,5 procent bij. Ook de reiskosten- en thuiswerkvergoeding wordt verbeterd.

Recht op onbereikbaarheid

Tot staan er in de conceptovereenkomst afspraken voor een betere balans tussen werk en privé, met onder meer het recht op onbereikbaarheid en het recht om vanaf 60 jaar geen nachtdiensten te hoeven draaien. Ook krijgen vaste werknemers voorrang bij het invullen van de roosters.

De gemaakte afspraken worden nu aan de leden van de vakbonden voorgelegd. Zij kunnen tot en met 7 december stemmen.