Onderhandelingen cao voor huisartsen in loondienst in volle gang

De huidige cao huisarts in dienst van een andere huisarts (Hidha) loopt tot en met april 2024. Om tot één cao voor huisartsen in loondienst te komen, werken de LHV, InEen en LAD samen aan een nieuw voorstel. De LHV hoopt dat door de komst van één cao meer huisartsen zich zullen verbinden aan een vaste praktijk en patiëntenpopulatie.

Met de nieuwe cao willen de partijen een toekomstbestendig arbeidsvoorwaardenpakket bieden voor alle huisartsen in loondienst. “De verwachting is dat hiermee het werken in loondienst een aantrekkelijke stap is voor huisartsen en dat het in dienst nemen van een huisarts aantrekkelijk is voor praktijkhouders”, meldt de LHV.

Concrete uitwerking

De LHV, InEen en de LAD hebben afgelopen zomer de visie- en ontwerpgesprekken over één nieuwe cao voor huisartsen in loondienst afgerond. De hoofdlijnen van de werkingssfeer, het karakter, de opbouw en inhoud van de beoogde nieuwe cao zijn concreet uitgewerkt. “En er liggen voorstellen hoe we de beide huidige cao’s (de Cao Hidha en de voormalige Cao AHG) daarin kunnen harmoniseren.”

Daarmee zijn de onderhandelingen voor één nieuwe cao voor huisartsen in loondienst ingegaan. De partijen willen op 1 mei 2024 een nieuwe cao klaar hebben liggen voor alle huisartsen in loondienst.