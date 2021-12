Onderhandelingen cao ziekenhuizen mislukt, acties bonden dreigen

NVZ en bonden kunnen het na maandenlang praten niet eens worden over een loonstijging, een verhoging van het minimumloon naar 14 euro en een extra loonsverhoging voor verpleegkundigen in de loongroepen 35-65. “Dit is een zure kerst voor 200.000 ziekenhuismedewerkers”, laat FNV Zorg & Welzijn weten.

NVZ bood volgens de bonden een loonsverhoging van 1,75 procent in een cao met een loopduur van anderhalf jaar, een minimum van 70 euro en een eenmalige uitkering van 250 euro. “Dat ligt ver onder de inflatie van 3,8 procent van 2022”, aldus FNV Zorg & Welzijn.

Loonsverbetering

NVZ vindt dat de bonden te vroeg zijn gestopt met onderhandelen. “Iedereen krijgt een loonsverhoging. De minister heeft immers ook 1,13 procent meer ruimte vrijgemaakt. En we willen weldegelijk loonsverbetering voor de middengroepen”, aldus een woordvoerder.

Hij refereert aan een recent SER-rapport. Dit adviesorgaan berekende afgelopen zomer dat de loonachterstand van die middengroepen in de zorg 6 procent is in vergelijking met de overheidssector en negen procent ten opzichte van de markt. “Hoe groot die extra looncomponent voor de middengroepen zal zijn, is op dit moment nog niet bepaald, maar we vinden het SER-advies bijzonder belangrijk.”

NVZ wijst erop dat de bonden en de ziekenhuiswerkgevers elkaar “heel dicht” waren genaderd op andere punten. Zoals werkroostering “die gezonder zou uitpakken voor medewerkers”, afspraken voor vermindering van de werkdruk en mogelijkheden om onder gunstige voorwaarden eerder met pensioen te gaan. “Dus we zijn als NVZ ongelofelijk teleurgesteld dat de gesprekken zijn beëindigd”, aldus de woordvoerder.

Beloning middengroepen

NU’91 mist vooral een extra beloning voor de middengroepen en vindt de stap van NVZ op dat terrein “onvoldoende”. Bovendien willen de ziekenhuiswerkgevers volgens NU’91 niet procentueel de salarissen verhogen, maar een vast bedrag voor verpleegkundigen en verzorgenden: “Dit kan ongunstig uitpakken en is niet in lijn met onze inzet van 3 procent per jaar voor alle zorgprofessionals.”

Onregelmatigheidstoeslag

Ook zijn er verschillen tussen beide partijen over een hogere onregelmatigheidstoeslag. “We zijn buitengewoon teleurgesteld”, zegt FNV-onderhandelaar Elise Merlijn. “Hoe serieus waardeer je als werkgever dan jouw eigen werknemers die dag en nacht klaar staan om tijdens een pandemie harder te werken dan ooit? Moeten zij nu serieus eerst actie gaan voeren voor betere arbeidsvoorwaarden?”

De huidige cao voor ziekenhuispersoneel liep 30 juni van dit jaar af. Vakbonden en werkgevers spraken in de laatste fase over een cao die anderhalf jaar zou lopen, dus tot en met 31 december volgend jaar. De cao zou ook gaan gelden voor alle medewerkers in revalidatiecentra.