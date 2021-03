Onderhandelingen nieuwe cao bij umc’s mislukt

Het overleg tussen de vakbonden en de NFU over een nieuwe cao is mislukt. De NFU heeft vandaag aan de bonden laten weten dat ze de onderhandelingen opschort tot er een nieuw kabinet is.

De NFU biedt in het laatste voorstel geen enkele loonsverhoging voor de 70.000 werknemers bij de umc’s. Alleen de hoogste loonschalen voor verpleegkundigen zouden er een periodiek bijkrijgen van 70 à 100 euro per maand plus een hogere onregelmatigheidstoeslag. Die loonsverhoging geldt slechts voor ongeveer 5 procent van de zorgmedewerkers bij de academische ziekenhuizen. De nieuwe cao zou lopen van 1 januari dit jaar tot 31 december dit jaar.

“Dit is een minachting van het personeel”, zegt bestuurder en cao-onderhandelaar Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn. “De NFU schort het overleg op, omdat ze zeggen niet voldoende geld te hebben voor loonsverhogingen. Ze willen extra geld vragen aan het nieuwe kabinet. Het respect dat de umc’s zeggen te hebben voor het personeel is dus gebaseerd op mooie woorden, die niet worden omgezet in daden.”

Huisartsen 3 procent

De bonden vroegen de umc’s een loonsverhoging van 3 procent, lager dan hun aanvankelijk inzet van 5 procent. Merlijn wijst naar andere recent afgesloten cao’s in de zorgsector, zoals de huisartsen en de zelfstandige klinieken, waar werkgevers een loonsverhoging van ongeveer 3 procent overeenkwamen.

Ook stelden de bonden verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden voor, onder meer om het werk aantrekkelijker te maken, huidige medewerkers te behouden en nieuwkomers te interesseren voor een baan binnen de umc’s. Maar ook op dat vlak is volgens Merlijn weinig vooruitgang geboekt: “Gerommel in de marge.” De FNV beraadt zich met de achterban over een reactie op de opschorting van de onderhandelingen.