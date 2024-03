Onderscheiding voor René Medema

Vooraanstaand celbioloog en voorzitter van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek René Medema is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hij ontvangt de koninklijke onderscheiding vanwege zijn belangrijke bijdrage aan kankeronderzoek en kankerzorg. Medema is één van de meest zichtbare en invloedrijke Nederlanders op het gebied van kankeronderzoek in Europa. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Alexander Scholtes bij het afscheidssymposium in het Antoni van Leeuwenhoek.

Sinds 2012 heeft Medema een gezichtsbepalende rol vervuld als voorzitter van de raad van bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), waar hij zich heeft ingezet voor vernieuwingen in het kankeronderzoek en de kankerzorg. Na 12,5 jaar neemt hij afscheid als bestuursvoorzitter en directeur wetenschap en verruilt hij het AVL voor het Prinses Maxima Centrum.

Als bestuurder zorgde Medema voor meer aandacht voor vroegdiagnostiek en was hij betrokken bij de oprichting van het Centrum voor Kwaliteit van Leven. Hij vervulde ook een belangrijke rol in de digitale transformatie van het AVL en de ontwikkeling van het programma Digital Oncology, gericht op onderzoek, diagnose en behandeling.