Onderwijs Wijzer uit Zoetermeer staat onder verscherpt toezicht

Die jeugdhulp vertoont tekortkomingen. Onderwijs Wijzer moet voor 1 juni 2024 voldoen aan de normen voor goede en veilige jeugdhulp.

Risico’s

Op 12 september bezocht de inspectie Onderwijs Wijzer na eerdere bezoeken in 2022. De inspectie ziet veel tekortkomingen, waarvan een deel vorig jaar ook al onvoldoende scoorde. Onderwijs Wijzer past bijvoorbeeld vrijheidsbeperkende maatregelen toe, wat niet is toegestaan in de open jeugdhulp. Ook wordt informatie niet of niet goed geregistreerd. Er is bijvoorbeeld niet voor alle jongeren een persoonlijk plan opgesteld met risico’s en doelen.

Als het gaat om de medewerkers zijn zij niet altijd toegerust op de onderwijstaak die zij hebben. Zij ontvangen geen scholing en niet genoeg begeleiding. Ten slotte is bij niet alle jongeren de eindverantwoordelijkheid van de zorg belegd bij een SKJ-geregistreerde medewerker. Gezien de problemen van de jeugdigen is dit wel noodzakelijk.

Externe deskundigheid

Onderwijs Wijzer laat zien te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp. Onder meer door externe deskundigheid te betrekken. Vanwege de ernst en duur van de tekortkomingen wilt de inspectie dit nauwgezet in de gaten houden. De inspectie volgt dit tijdens het verscherpt toezicht. Indien nodig neemt de inspectie meer maatregelen.