Onderwijsorganisaties: geef leraren voorrang bij coronatest

“Het is niet wenselijk dat medewerkers onnodig lang thuis moeten blijven”, stellen de organisaties in hun gezamenlijke pleidooi aan het kabinet. “Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel.” Zeker nu iedereen zich mag laten testen, kan de wachttijd bij de GGD oplopen.

Het onderwijsveld roept het kabinet op het probleem op te lossen. “In het primair onderwijs speelt het lerarentekort ook een belangrijke rol”, zegt voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, die de basisscholen vertegenwoordigt. “Vervangers zijn niet te vinden, waardoor scholen op deze manier onnodig leraren moeten missen. Dat kan niet. Onderwijzend personeel moet zich daarom versneld kunnen laten testen.”

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het op dit moment niet nodig om leraren voorrang te geven. Iedereen met klachten kan zich laten testen, aldus een woordvoerster. “Er is geen extra wachttijd.” Wel is aan deskundigen van het OMT gevraagd of in de toekomst mogelijk weer voorrang moet worden gegeven aan bepaalde beroepen bij testen. (ANP)