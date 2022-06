Onderzoek Amsterdam UMC: ontstekingsremmer prednisolon veilig bij reuma

Boers werkte samen met andere wetenschappers aan de studie, waarvan de resultaten deze week zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift Annals of the Rheumatic Diseases. Een groep van 451 reumapatiënten kregen naast hun standaard medicatie twee jaar lang dagelijks een lage dosering prednisolon, of een placebo. De patiënten die de ontstekingsremmer toegediend kregen hadden minder pijn en minder schade aan hun gewrichten. Ook hadden ze minder pijnlijke en gezwollen gewrichten en waren ze minder vermoeid.

Infecties

Ze kregen wel iets vaker infecties dan de patiënten die het placebo namen. Botbreuken kwamen bij beide groepen zelden voor, maar werden iets vaker gezien onder de groep die prednisolon kreeg, evenals huidklachten. Maar gewichtstoename en een slechte werking van de bijnieren werden niet of nauwelijks gezien, aldus het Amsterdam UMC. Prednisolon kan op een veilige manier langdurig gebruikt worden, concluderen de onderzoekers. Wel moeten patiënten goed in de gaten gehouden worden en bijwerkingen tijdig voorkomen of behandeld.

Ontstekingsreuma

Reumatoïde artritis is een van de meest voorkomende vormen van ontstekingsreuma. Het afweersysteem van patiënten met de aandoening is ontregeld, waardoor er chronische ontstekingen in de gewrichten ontstaan. Volgens het Amsterdam UMC komt de ziekte bij ongeveer 1 procent van de bevolking voor, vaker onder vrouwen dan onder mannen. Prednisolon heeft dezelfde werking als het bekende prednison. (ANP)