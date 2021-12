Onderzoek: Apothekers en patiënten enthousiast over communicatie per app

Zowel apothekers als patiënten zien de voordelen van digitale communicatie via een mobiele app. Dat blijkt uit een eerste verkenning van expertisecentrum Nivel en de Rijksuniversiteit Groningen. Via apps als MedicijnWijs kan de apotheker, tussen de bezoekmomenten aan de apotheek door, het geneesmiddelgebruik van de patiënt monitoren.

Basis voor gesprek

Aan de apotheekbalie wordt niet altijd gevraagd naar de ervaringen van patiënten met geneesmiddelen. Via een app kunnen die ervaringen regelmatiger uitgevraagd worden, iets wat zowel apothekers als patiënten waardevol vinden, blijkt uit het onderzoek. De gedeelde ervaringen kunnen ook het gesprek in de apotheek bij het volgende bezoek faciliteren. Zo kunnen problemen met geneesmiddelen, zoals ongewenste bijwerkingen, vroeg gesignaleerd worden.

Startvragen

Het Nivel ontwikkelde eerder de TRIAGE-startvragen: vier uitnodigende vragen die in het baliegesprek gebruikt kunnen worden om problemen in medicatiegebruik te signalen. Tijdens het onderzoek kwamen apothekers en patiënten met suggesties om de vragen beter passend te maken voor digitale communicatie. In de toekomst willen we deze vragen gaan integreren in de MedicijnWijs-app. Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken wat de ervaringen en effecten zijn van het gebruik van de aangepaste TRIAGE-vragen in de MedicijnWijs-app.