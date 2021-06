Onderzoek fatale stroomstoring MUMC+ duurt langer

Het academisch ziekenhuis in Maastricht heeft meer tijd nodig voor het onderzoek naar de fatale stroomstoring. Deze kostte eind april waarschijnlijk het leven van twee coronapatiënten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is akkoord gegaan met de langere duur van het onderzoek naar de fatale stroomstoring, zei een woordvoerder van het ziekenhuis naar aanleiding van berichtgeving op 1Limburg vandaag.

Lokale stroomstoring

Het ging om een lokale stroomstoring die gevolgen had voor vier kamers met patiënten. Daarbij ging geen alarm af, en ook de noodstroomvoorziening deed het niet. Door de stroomstoring viel de zuurstoftoediening uit. Twee patiënten op de longafdeling overleden. Het ziekenhuis onderzoekt of er een verband is.

Meer tijd

“We hebben meer tijd nodig voor het onderzoek”, lichtte de woordvoerder van het MUMC+ toe. “We willen het zorgvuldig doen en iedereen horen.” De woordvoerder verwacht dat het onderzoek half augustus is afgerond. (L1/ANP)