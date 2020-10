Onderzoek IGJ bij commerciële coronateststraten

De IGJ is een onderzoek begonnen naar de kwaliteit van de commerciële coronateststraten. De inspectie controleert onder meer of medewerkers de testuitslagen doorgeven aan de GGD en of de coronatesten worden afgenomen door gekwalificeerde zorgprofessionals.

De inspectie kijkt verder of er hygiënisch wordt gewerkt en gaat na of de gebruikte testen een CE-markering hebben, aldus een woordvoerder van de IGJ.

Resultaten doorgeven

Maandag meldde Skipr dat weinig commerciële testbedrijven hun positieve uitslagen doorgeven aan de GGD. Het verstrekken van die uitslagen is verplicht als bij die test een arts of laboratorium is betrokken, stelt de IGJ. Door de gebrekkige informatievoorziening is het feitelijke aantal coronabesmettingen hoger dan blijkt uit de cijfers die het RIVM dagelijks publiceert.

De inspectie wil dat bij de duizenden commerciële tests per dag altijd een arts aanwezig is met een BIG-registratie. “Die artsen moeten medisch-inhoudelijk betrokken zijn bij de teststraten”, zegt de woordvoerder. Ze moeten de testresultaten doorgeven aan de GGD en toezien op de kwaliteit van de testprocedure.

Tientallen meldingen

De IGJ zegt dat ze “enkele tientallen meldingen” heeft binnengekregen over commerciële teststraten. Het gaat om klachten als: “niet-hygiënisch werken, geen valide testen gebruiken, een testlocatie die niet-coronaproof is, testen die niet worden afgenomen door zorgprofessionals en testuitslagen die niet worden gedeeld met de GGD.”

Als een commerciële coronateststraat niet voldoet aan de wet- en regelgeving, kan de IGJ maatregelen nemen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: een waarschuwing, een herstelmaatregel, een bestuurlijke boete of een aanwijzing. Met een aanwijzing kan de inspectie een zorgaanbieder dwingen om verbeteringen te realiseren. “In het uiterste geval zal er sprake kunnen zijn van een sluiting”, aldus de IGJ.