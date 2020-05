Onderzoek: minder lichaamsbeweging door coronamaatregelen

Daardoor zijn ze minder in beweging en dat wordt nauwelijks gecompenseerd door bijvoorbeeld meer te gaan sporten, constateert hoogleraar fysiologie Maria Hopman van het Radboudumc in Nijmegen uit eigen onderzoek.

Beweegpatronen

Hopman volgt al jaren de beweegpatronen van 22.000 deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop. Ze stuurde de groep die ze volgt een vragenlijst om erachter te komen welke gevolgen de coronamaatregelen hebben op de mate waarin ze in beweging zijn. Uitkomst: “Uit analyse van de eerste 4000 vragenlijsten blijkt dat iedereen significant minder beweegt.”

De afname is het sterkst onder mensen die vanwege de coronamaatregelen thuis zijn gaan werken. Zij bewegen gemiddeld 20 procent minder, vooral doordat stukken die ze normaal lopen of fietsen naar hun werk zijn weggevallen.

Ook mensen die nog steeds op locatie werken, gepensioneerden en werklozen zijn minder gaan bewegen. Voor hen geldt het wegvallen van woon-werkverkeer niet, maar net als werkenden in hun vrije tijd zitten ze meer thuis en gaan ze minder bij anderen op bezoek. Evenementen of culturele uitstapjes zaten er de afgelopen weken sowieso niet in, omdat alles dicht of afgelast was.

Gezondheid

Hopman ontdekte verder dat een kwart van de ondervraagden meer is gaan slapen. Mogelijk komt dat doordat mensen geen reistijd meer hebben, aldus de hoogleraar uit Nijmegen. Ze benadrukt het belang van lichaamsbeweging voor de gezondheid. “Actief zijn is goed voor je weerstand en je immuunsysteem. En ook voor de lange termijn is elke dag actief zijn bewezen goed en verkleint het de kans op onder meer hart- en vaatziekten. Hoe langer deze periode duurt, hoe moeilijker het wordt om straks weer op te starten. Dus blijf actief”, adviseert ze. Een halfuur per dag bewegen geldt daarbij als ondergrens. (ANP)