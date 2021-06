Onderzoek naar app voor patiënten met een nieuwe knie of heup

Het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven gaat doen in een internationaal onderzoek naar de werking van de app mymobility. Die applicatie ondersteunt patiënten die een gewrichtsvervangende operatie aan knie en heup ondergaan bij elke stap binnen het behandeltraject. Wereldwijd doen tienduizend patiënten mee aan het onderzoek.

Patiënten die een nieuwe knie of heup krijgen, starten tijdens het onderzoek ongeveer een maand voor de operatie met het gebruik van de app. Een jaar na de operatie stoppen ze hier weer mee. Tijdens deze periode poogt de app met meldingen, voorlichting en gepersonaliseerde instructievideo’s ondersteuning te bieden. Zowel de arts als de patiënt krijgen inzicht in de resultaten en het verloop van het herstel. De mymobility-app draait vooralsnog alleen op een iPhone (6s of hoger), in combinatie met een Apple Watch.

Effectiviteit en zorgkosten

Het doel van de app in om onrust bij de patiënt weg te nemen, de behandeling effectiever te maken en het aantal bezoeken aan de polikliniek te verminderen. Of die resultaten ook daadwerkelijk bereikt worden, moet een wereldwijd onderzoek uitwijzen. Het St. Anna Ziekenhuis is de eerste organisatie die daaraan meedoet. “We zijn er trots op dat wij internationaal een voorloper zijn op dit gebied”, zegt orthopedisch chirurg Dirk Das. “Wij hopen met deze studie te ontdekken of deze app inderdaad bijdraagt aan een beter en sneller herstel van onze patiënten. Ook zijn wij benieuwd naar het effect op de zorgkosten.”