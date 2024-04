Onderzoek naar diplomafraude in de zorg breidt zich uit

Ook tijdens stages van mbo-opleidingen zou er sprake zijn van fraude. Daarom is ook de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) betrokken bij de verkenning van de inspecties.

Aanleiding voor de verkenning is een brief uit januari 2024 van anonieme zorgprofessionals aan werkgevers waarin alarmerende misstanden in de zorgsector werden gemeld. Deze brief is via de IGJ en de SBB bij de ministers van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf, en VWS, Conny Helder, terechtgekomen.

Oproep tot alertheid

De ministers roepen onder meer zorgaanbieders op alert te zijn en vermoedens van misstanden direct te melden bij de IGJ en in het geval van valsheid in geschrifte bij de politie of het Openbaar Ministerie. “Want als zorgverleners werken met valse papieren, kan de veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar komen”, aldus de ministers.

Volgens de ministers is een deel van de misstanden al bekend. Een campagne waarbij werkgevers in de zorg en de jeugdhulp zijn opgeroepen om diploma’s en Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) van sollicitanten en werknemers goed te controleren, is daar een uitwerking van.