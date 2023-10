Onderzoek naar effect thuismonitoring binnen de huisartsenzorg van start

Coöperatie VGZ onderzoekt samen met zestien huisartsenpraktijken en Luscii het effect van thuismonitoring. Deze week was daarvoor de aftrap door de kopgroep ‘Thuismonitoring in de praktijk.’ De groep wil de komende twee jaar in kaart brengen wat binnen de huisartsenzorg, de effecten van thuismonitoring zijn voor patiënten met astma en hypertensie.

De kopgroep bestaat uit zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, het digitale zorgplatform Luscii en zestien huisartsenpraktijken in de regio’s Tilburg, Noord-Limburg en Noord-Holland Noord.

Digitale middelen ondersteunend voor huisartsenpraktijk

VGZ is samen met huisartsenpraktijken op zoek naar oplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Digitale middelen kunnen helpen om de administratieve lasten voor huisartsen en praktijkondersteuners te verminderen en de zorg efficiënter in te richten. Dit blijkt uit diverse thuismonitoringstrajecten binnen de ziekenhuiszorg waar VGZ bij betrokken is.

De kopgroep ‘Thuismonitoring in de praktijk’ onderzoekt nu of het digitale platform Luscii een hulpmiddel kan zijn binnen de huisartsenzorg. De kopgroep focust zich op telemonitoring voor patiënten die zorg krijgen voor astma en hypertensie.

Verandering van zorg

VGZ, Luscii en de deelnemende huisartsenpraktijken kijken samen naar de implementatie van deze nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk. Volgens de partijen betekent het een verandering in de manier waarop zorg wordt verleend. Want hoe zorg je voor draagvlaak onder patiënten voor thuismonitoring, hoe gaat de nieuwe werksituatie eruitzien en hoeveel tijd kost het zowel de zorgprofessional als patiënt om thuismonitoring goed uit te voeren. Dinsdag 10 oktober was de gezamenlijke aftrap waarbij deze vragen centraal stonden.