Onderzoek naar hartspierontsteking na vaccinatie

Het EMA onderzoekt meldingen van ontsteking van de hartspier of het hartzakje na vaccinatie. Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 24 berichten hierover ontvangen. Mensen die na vaccinatie pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen krijgen, moeten contact opnemen met de huisarts.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu 5 meldingen van hartontsteking (myocarditis) en 19 van ontsteking van het hartzakje (pericarditis).

Meeste meldingen van Pfizer-vaccin

Bij de ontvangen meldingen betreft het 13 keer het vaccin van Pfizer, 5 keer Moderna, 4 keer AstraZeneca, 1 keer Janssen en in 1 melding is het gegeven vaccin onbekend. Het gaat om 13 mannen en 11 vrouwen. Van hen waren er 9 tussen de 20-50 jaar en 15 ouder dan 50. Een groot deel van deze meldingen zijn kort geleden ontvangen en bij Lareb nog in onderzoek en worden doorgegeven aan de EMA.

Onvoldoende gegevens

Het EMA doet verder onderzoek naar meldingen van myocarditis of pericarditis. Op dit moment zijn er nog niet genoeg gegevens om te kunnen bepalen of er een verband is met de prikken.

Eerder deed het EMA onderzoek na meldingen uit Israël na het prikken met het Pfizer-vaccin (Comirnaty). De meeste gevallen waren mild en gingen na een paar dagen over. Het betrof vooral mannen jonger dan dertig jaar. De symptomen begonnen in de meeste gevallen binnen een paar dagen na de tweede prik. Ook in Europa zijn gevallen van myocarditis en pericarditis gemeld, vooral na het prikken met de vaccins van Pfizer/BioNTech, maar ook met andere vaccins.