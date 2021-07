Onderzoek naar managementaanpak bij toekomstige pandemieën

Dat meldt Radboudumc op 27 juli. Het multidisciplinaire onderzoek – onder andere informatica, microbiologie, psychologie, managementwetenschappen – vindt plaats onder leiding van professor Marcel Olde Rikkert van Radboudumc. Tijdens het project kijken onderzoekers naar de besluitvorming rondom corona en de gevolgen daarvan op de zorg en de samenleving. Het is de bedoeling om een vorm van management te ontwikkelen waarmee sneller kan worden ingespeeld op steeds wisselende omstandigheden tijdens een landelijke crisisituatie. Traditionele besluitvorming is niet in staat het hoofd te bieden aan de onzekerheden die een pandemie als Covid19 met zich mee brengt.

Veerkracht

“Gedrag is essentieel in pandemiebestrijding en hangt samen met overheidscommunicatie, maatregelen, de fysieke en sociale context, de eigen psychologie, en meer”, zegt Marijn de Bruin, hoogleraar Behavioural Medicine & Health Psychology Radboudumc/RIVM. “Beter begrip van hoe gedrag interacteert en meegenomen kan worden in beleidsoverwegingen is van groot belang.” Het onderzoeksproject heet ‘Adaptive systems based pandemic management to improve resilience of healthcare and society’ en de naam zegt het al: het draait om het begrip veerkracht, oftwel hoe snel iets of iemand zich herstelt na een gebeurtenis. Om deze veerkracht van de zorg en samenleving te bestuderen, gaan de onderzoekers een zogeheten adaptief pandemiemanagement ontwikkelen.