NFU start onderzoek naar vele gevallen agressie onder umc-personeel

Aanleiding is het onderzoek van vorige week van vermogensbeheerder PGGM, in opdracht van het ministerie van VWS. Daaruit blijkt dat ruim een derde van de zorgmedewerkers in umc’s het afgelopen jaar te maken had met agressie door collega’s, zoals: pesten, bedreiging, discriminatie, (seksuele) intimidatie, verbale- en fysieke agressie.

Serieus

“Wij nemen de resultaten van de studie van PGGM serieus”, zegt een woordvoerder van de NFU: “Elke vorm van agressie is er één te veel.” Alle vormen van agressie en pesten komen volgens de PGGM vaker bij umc’s voor dan in de andere zorgsectoren. Het onderzoek van de NFU richt zich volgens de woordvoerder op de vraag “hoe het kan dat de interne agressie hoger lijkt te worden ervaren binnen umc’s ten opzichte van andere branches in de zorg.”

Voor het NFU-onderzoek zullen onder meer de tevredenheid-onderzoeken van de umc’s worden geraadpleegd. “Op basis daarvan kunnen vervolgens gerichte conclusies worden getrokken en acties worden uitgezet”, zegt de woordvoerder.

Trainingen

Ze wijst erop dat in de umc’s voorlichting, programma’s, trainingen en nazorg beschikbaar zijn om agressie op het werk tegen te gaan. De NFU gaat naar mogelijkheden kijken voor optimalisatie van deze programma’s. “Om de beste zorg te kunnen leveren, is een veilige werkomgeving immers een randvoorwaarde.”

PGGM ondervroeg 11.000 zorgwerknemers. Afgelopen jaar kreeg 17 procent van het umc-personeel te maken met verbale agressie, tegen 12 procent gemiddeld in de zorg. Ook pesten kwam vaker voor: 25 procent. Van de 447 ondervraagde umc-medewerkers zegt 4 procent dat pesten door collega’s “zeer vaak” voorkomt. Ruim een kwart kreeg door het voorval mentale klachten en 6 procent meldde zich ziek: de meeste meer dan zes weken.