NZa, ZN en VGN onderzoeken of tarieven VG7 herijkt kunnen worden

De huidige maximumtarieven voor VG7-prestaties zijn ongeveer 160.000 euro per cliënt per jaar. VWS heeft voor 2023 en 2024 elk 40 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Belangrijk doel van het onderzoek is te kijken of het mogelijk is de tarieven te herijken. Op basis van het lopende kostenonderzoek van de NZa onderzoeken de drie partijen twee sporen: aanpassing van de VG7-tarieven van de bestaande prestaties en aanpassing van de prestatiestructuur die het mogelijk maakt te differentiëren in de bekostiging voor twee subgroepen binnen het profiel VG7.

Veel zorgaanbieders zien dat er binnen de groep cliënten met een VG7-indicatie mensen zijn die een structureel intensievere ondersteuningsvraag nodig hebben, ook wel VG7-plus genoemd. Een deel van de aanbieders lijkt zich te richten op de zorg voor deze groep cliënten met een intensieve ondersteuningsvraag. Hierdoor is een generieke beleidsregelwaarde voor zorgprofiel VG7 op basis van een gewogen gemiddelde kostprijs van de hele VG7-populatie minder passend.