Onderzoek: Pfizer-vaccin blijft beschermen tegen ziekenhuisopname

Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech beschermt na volledige inenting voor 90 procent tegen ziekenhuisopname na besmetting, aldus onderzoekers in een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Ook na besmetting met de Delta-variant blijft het vaccin goed beschermen tegen ziekenhuisopname. De bescherming tegen besmetting neemt na verloop van tijd wel flink af.