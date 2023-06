Onderzoek RIVM: Driekwart SEH’s voldoet niet aan normen

Driekwart van de SEH’s voldoet niet aan de normen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. In zeven ziekenhuizen is er bijvoorbeeld niet altijd een arts op de SEH aanwezig die de vereiste cursussen heeft gevolgd of een plaatsvervanger met minimaal een jaar klinische ervaring.

Dat staat in een analyse die het RIVM vandaag heeft gepubliceerd: “65 van de 83 ziekenhuizen hebben op één of meerdere onderdelen het Kwaliteitskader nog niet geïmplementeerd.” Het aantal eisen is weliswaar hoger dan vorig jaar, maar toen is wel afgesproken dat de SEH’s daar op 1 juli aan moeten voldoen.

Dat is niet gelukt. Slechts achttien ziekenhuizen hebben hun SEH’s op alle vijftien punten op orde. Minister Kuipers van VWS hecht vooral aan de norm dat er minimaal een basisarts aanwezig moet zijn op een SEH die minimaal één jaar ervaring heeft. Zeven SEH’s ontberen dat.

Bedreiging niet herkennen

Drie ziekenhuizen geven zelfs aan dat hun arts op de SEH niet in staat is om een vitale bedreiging direct te herkennen, een patiënt kan reanimeren en de ernst van het klinisch beeld snel en accuraat kan bepalen. Bij acht SEH’s is niet altijd een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde in huis of bereikbaar voor consultatie. Dat probleem doet zich alleen voor in ANW-uren.

Traumacentra tijdens ANW-uren

Uit het RIVM-rapport blijkt dat bij alle SEH’s de traumazorg in kantooruren aan alle normen voldoet. ‘s Avonds, ’s nachts en in de weekenden is dat bij een derde van de ziekenhuizen echter niet het geval. Twee van de elf level1-traumacentra voldoen dan niet aan het Kwaliteitskader. Hetzelfde geldt voor twintig level2-traumacentra en negen level3-traumacentra. In werkelijkheid kan de situatie iets anders liggen, omdat twee ziekenhuizen onterecht hebben aangegeven dat ze een traumacentrum hebben van level1-niveau.

Bereikbaarheid SEH’s

De bereikbaarheid van de SEH’s en de acute verloskunde zijn op hetzelfde niveau als vorig jaar. Ook dit jaar zijn er 29 ‘gevoelige’ ziekenhuizen. Dat wil zeggen dat sluiting van de SEH van een ziekenhuis tot gevolg heeft dat meer mensen niet meer binnen de 45-minutennorm naar een SEH kunnen worden gebracht. ETZ in Tilburg is gevoelig geworden, maar Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is van deze lijst af.

Volgens het bereikbaarheidsmodel van RIVM kan 99,7 procent van de inwoners van Nederland binnen 45 minuten per ambulance naar een SEH. De meeste mensen die langer moeten reizen, wonen op de Waddeneilanden, Zeeland en Groningen.

Kamerdebat eind juni

RIVM deed dit onderzoek in maart en april. De uitkomsten vormen onderdeel van besluitvorming van Kuipers over de SEH’s en komt aan de orde in een Tweede-Kamerdebat over de acute zorg, dat eind juni plaatsvindt.