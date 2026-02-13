Onderzoek: slavernijverleden werkt door in gezondheid nazaten

Nazaten van tot slaaf gemaakte mensen hebben nog regelmatig gezondheidsproblemen door het slavernijverleden in hun familie, staat in een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Het gaat volgens onderzoeker Alana Helberg-Proctor onder meer om doorgegeven trauma’s en aangepaste eetgewoonten die onderdeel van de cultuur zijn geworden.

Meer onderzoek nodig

De belangrijkste conclusie was voor Helberg-Proctor dat meer onderzoek specifiek gericht op Nederland nodig is. Momenteel is er vooral onderzoek waarin wordt gekeken naar de Verenigde Staten.

Intergenerationeel trauma

Het onderzoek spreekt van intergenerationeel trauma, oftewel trauma dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat zou tot stress kunnen leiden, boven op de stress veroorzaakt door racisme en discriminatie waar mensen nu ook mee te maken hebben.

Wantrouwen jegens zorgsector

In het onderzoek staat ook dat mensen slechte gewoonten bewust of onbewust kunnen doorgeven en dat dit nu nog leidt tot bijvoorbeeld het mijden van zorg en ongezonde eetgewoonten. Wantrouwen jegens de zorgsector kan volgens het onderzoek stammen uit de tijd dat de mensen alleen artsen kenden die voor slavenhandelaren of -eigenaren werkten. Ongezonde eetgewoonten zijn in sommige gevallen cultureel verankerd door wat mensen aten in de tijd dat ze slaaf waren, is te lezen in het onderzoek. (ANP)