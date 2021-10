Onderzoekers: coronaprik veroorzaakt geen miskraam

Het lijkt er steeds nadrukkelijker op dat zwangere vrouwen die zijn gevaccineerd geen verhoogd risico hebben op een miskraam. Dat staat op de site van het Noorse instituut voor de publieke gezondheid. Een onderzoekster van deze organisatie, Maria C. Magnus, verdiepte zich erin met collega’s van het National Institute of Environmental Health Sciences in de VS en de University of Ottawa in Canada.

Vrouwen die in verwachting zijn, krijgen in ons land al het advies om zich te laten vaccineren. “Vaccinatie is veilig en effectief, ook in de zwangerschap”, zegt het RIVM. Volgens Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC te Rotterdam, voegt het resultaat van het nieuwe internationale onderzoek nog meer toe aan de onderbouwing van deze inschatting.

Zwangerschap

Gegevens van 4.521 vrouwen die een miskraam kregen werden in het onderzoek vergeleken met die van 13.956 vrouwen die dat niet hoefden mee te maken. “Er was geen verschil in de vaccinatiegraad tijdens de zwangerschap tussen degenen die wel en geen miskraam hebben gehad,” aldus het Noorse instituut.

Onderzoeken

Er zijn al meer onderzoeken gedaan. “Er is nog steeds beperkte kennis over covid-19-vaccinatie van zwangere vrouwen, maar geen van de onderzoeken heeft tot nu toe een verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties gevonden”, aldus Magnus.

Vaccin

De onderzoekers keken ook of de verschillende vaccins, Pfizer, Moderna of AstraZeneca, nog wat uitmaakten, maar vonden ook daarvoor geen aanwijzingen. Het aantal doses maakte volgens de onderzoeksresultaten evenmin verschil. (ANP)