Onderzoeksuitslagen direct zichtbaar voor patiënten van St Jansdal

Vanaf heden kunnen patiënten van ziekenhuis St Jansdal via MijnStJansdal uitslagen direct inzien.

Uitslagen worden gedeeld zodra de uitslag bekend is. Het gaat om uitslagen van bijvoorbeeld bloedonderzoek, weefselonderzoek of beeldvormend onderzoek, zoals het verslag van een CT of MRI-scan. Real time inzage past bij de trend dat patiënten meer, beter en sneller geïnformeerd willen worden.

Dat laat het ziekenhuis in Harderwijk weten.

Onnodige spanning

Direct zichtbaar betekent dat patiënten de uitslag voortaan op hetzelfde moment ontvangen als hun arts. De vertragingstijd van zeven dagen komt hiermee te vervallen. Zo hoeven patiënten niet onnodig lang in spanning te zitten. En kunnen zij zich beter voorbereiden op het gesprek met hun zorgverlener.

Uitslagen

Kasper Bernardt, orthopeed en CMIO* van het St Jansdal, licht toe dat uitslagen mogelijk ook vragen kunnen oproepen. “Het is mogelijk dat patiënten uitslagen eerder zien dan hun arts. Dat vindt niet iedereen prettig. Patiënten bepalen zelf of ze de uitslagen alvast willen bekijken of willen wachten tot hun zorgverlener reageert. Uitslagen kunnen namelijk onverwacht zijn.”

Waarschuwing

Dave van de Velde, kinderarts en MIO: “Patiënten krijgen op de uitslagpagina altijd eerst een bericht te zien met waarschuwing. Belangrijkste is dat patiënten er zelf geen conclusies aan verbinden. Heeft u vragen nadat u de uitslagen bekeken heeft? Noteer ze en stel ze aan uw arts als hij/zij contact met u opneemt.”

Medisch specialisten

Het gaat om uitslagen van onderzoeken die zijn aangevraagd door medisch specialisten van St Jansdal. Onderzoeken die door een huisarts zijn aangevraagd, blijven onder verantwoordelijkheid van de huisarts en ontvangen huisartsen rechtstreeks. Deze uitslagen worden niet getoond in MijnStJansdal.