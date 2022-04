Onduidelijkheid over 500 miljoen bezuiniging jeugdhulp

De bezuiniging van 500 miljoen op de jeugdzorg die in het regeerakkoord staat, is van de baan. Toch is het volgens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) nog geen reden tot feest. “Het heeft er alle schijn van dat het kabinet deze 500 miljoen euro alsnog gaat ‘ophalen’ en het is onzeker hoe en wat de gevolgen zijn voor kwetsbare kinderen en gezinnen”, reageert de branchevereniging.