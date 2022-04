‘Kabinet schrapt bezuiniging van 500 miljoen op jeugdzorg’

De bezuiniging van 500 miljoen op de jeugdzorg die in het regeerakkoord staat, is van de baan. Dat vertellen bronnen op het Binnenhof aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Tot het schrappen van de omstreden bezuiniging werd afgelopen vrijdag besloten in de wekelijkse ministerraad, zo meldt RTL Nieuws. Het was de bedoeling het geld weg te halen bij gemeenten die daartegen in opstand kwamen. Ook bij diverse oppositiepartijen in Tweede en Eerste Kamer stuitte de maatregel op veel verzet.

Zelf ophoesten

Het kabinet heeft afgesproken het geld nu zelf op te hoesten. Wel zal verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen moeten onderzoeken of het mogelijk is een eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Hoe die er dan precies uit komt te zien is nog onduidelijk, meldt RTL Nieuws. (ANP)