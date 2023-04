Ongeveer helft zorgmedewerkers heeft last van slaapproblemen  

Er is een toename te zien in de slaapproblemen bij medewerkers in zorg en welzijn. Op dit moment heeft bijna de helft van de medewerkers hiermee te maken.

Dit blijkt uit een onderzoek van PGGM&CO en IZZ onder 1290 medewerkers.

Gevolgen weinig slaap

De gevolgen van een slechte nachtrust zijn vooral overdag te merken. Zo’n 70 procent van de medewerkers geeft aan last te hebben van vermoeid- en lusteloosheid. Ongeveer 42 procent geeft aan vergeetachtig te zijn en 33 procent raakt snel geïrriteerd. De meeste medewerkers hebben last van deze klachten, maar vooral de leeftijdsgroep jonger dan veertig slaapt slecht.

Onregelmatige diensten

De onregelmatige diensten kunnen een rol spelen in het minder goed kunnen slapen. Dit komt voornamelijk voor bij medewerkers met een primaire zorgfunctie in verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg. Een kwart van deze medewerkers geeft aan dat dit een van de oorzaken is voor een slechte nachtrust.

Bespreekbaar maken

Twee derde van de medewerkers met slaapproblemen bespreekt dit op het werk. Ongeveer 60 procent geeft aan dat het helpt als de problemen besproken worden met collega’s of leidinggevenden. Toch geeft 33 procent van de medewerkers aan dat er weinig begrip of interesse is in de problemen. Daarom is het van belang dat de werkgever ruimte creëert om dit juist wel te bespreken.

Daarnaast is het belangrijk om balans te vinden tussen aan staan en even uitstaan. Probeer te zoeken naar momenten van rust, zowel overdag als in de nacht.