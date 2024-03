Ziekenhuizen moeten sinds zeven jaar jaarlijks inzicht geven in declaraties en onkosten, maar uit het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen dat inzicht niet geeft. Toezichthouders controleren het ook niet.

In een reactie zegt demissionair minister Helder van VWS de situatie ‘onacceptabel’ te vinden. Ze gaat met de ziekenhuizen in gesprek. Toezichthouder NVTZ noemt de bevindingen ‘geen best resultaat’ en zegt er direct mee aan de slag te zullen gaan. (NOS)