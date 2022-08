Online huisartsen stellen voormalig VGZ-topman aan

Per 1 september treedt Kliphuis in dienst bij Arene. Dat concept is opgezet door vier huisartsen, die inzetten op digitale zorg als antwoord op het nijpende tekort aan huisartsen. Arene richt zich in eerste instantie op mensen die geen huisarts kunnen vinden. Met online zorg denkt het bedrijf 40 tot 60 proces van de klachten te kunnen afhandelen. Voor het overige deel wordt alsnog een lokale praktijk ingeschakeld.

Regelgeving en financiering

Kliphuis moet helpen dat concept verder uit te bouwen, zeker waar het uitdagingen op het gebied van regelgeving en financiering betreft, aldus Arene. Dat de partner van Kliphuis praktijkhoudend huisarts is, spreekt daarbij in zijn voordeel, laat Arene weten in een LinkedIn-bericht waarin de aanstelling wereldkundig wordt gemaakt.