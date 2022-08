Online mindfulness voor kinderen met chronische pijn

Dat meldt het Kinderpijncentrum van Erasmus MC op 22 augustus. In het Kinderpijncentrum bepaalt een multidisciplinair team van specialisten de juiste behandeling: medicatie, fysiotherapie, psychologische begeleiding en pijneducatie. De online mindfulnesstraining is aanvullend daarop. De zogenaamde ‘Beter in je vel coach’ leert kinderen in acht trainingen om een goede balans tussen lichaam en geest te krijgen en de pijnklachten beter aan te sturen, aldus het ziekenhuis. Ze hoeven daarvoor niet naar het Kinderpijncentrum te komen.

Het mindfulnessprogramma behandelt thema’s als ‘chillen in je lichaam’, de oceaanademhaling, stretchen en ‘een slok met aandacht’. Ontspanning en rust geven een andere pijnbeleving, aldus Erasmus MC. “Met de trainingen proberen we kinderen hier bewust van te maken en geven we oefeningen voor de momenten dat zij de pijnklachten ervaren.”