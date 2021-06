Online opening vernieuwd Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Een belangrijk doel van de verbouwde afdelingen is een omgeving creëren die bijdraagt aan het welzijn van kinderen en hun ouders. “Naast dat het er heel mooi uitziet heeft deze vernieuwde inrichting ook een functie”, vertelt kindercardioloog Arno Roest, “de fysieke omgeving draagt bij aan rust bij patiënten en ouders.”

WAKZ

Zeven jaar geleden begon de verbouwing van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ). Roest: “We zijn begonnen om de neonatologie, te moderniseren. In de oude situatie was het niet goed mogelijk voor ouders om bij hun kind te slapen, ze lagen namelijk allemaal op dezelfde zaal. Nu hebben we aparte kamers waardoor ouders en kind meer privacy hebben. Dat is in die fase ontzettend belangrijk.”

Aankleding

Naast modernere faciliteiten is er ook aandacht gestoken in de inrichting en aankleding. Iets waar Yvonne Angevaare, doktersassistent bij het WAKZ, heel blij mee is. “Het is heel belangrijk om de kinderen te vertellen wat je precies gaat doen en ze op hun gemak te stellen”, zegt Angevaare. “Ik probeer er altijd een feestje van te maken.” Angevaare haalt alles uit de kast om de kinderen gerust te stellen en af te leiden. Door de nieuwe inrichting van Stad kost dat ineens veel minder moeite.

Kinderen

Ook de kindercardioloog gebruikt de nieuwe omgeving in zijn contact met kinderen. “Als ik jonge kinderen uit de wachtkamer haal, hoef ik alleen maar te vragen of ze het vogeltje op de muur kunnen vinden en ze lopen automatisch naar mijn spreekkamer.” Ook de ouders reageren positief op het vernieuwde uiterlijk.

Coronaproof opening

Roest en collega’s kunnen niet wachten om het nieuwe WAKZ aan de rest van Nederland te laten zien. “We wilden een feestelijke en coronaproof opening. Ik denk dat het online Kindercongres de perfecte oplossing is. De nieuwe kindvriendelijke inrichting van het WAKZ is mede mogelijk gemaakt door alle donateurs van de LUMC Vrienden Stichting.