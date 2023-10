Onplanbare nachtzorg wijkverpleging blijkt onrendabel

Organisatieadviesbureau Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van VWS een nieuw evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het kader ‘Samen op weg naar een toekomstbestendige wijkverpleging’ voor toekomstbestendige wijkverpleging, over onplanbare nachtzorg en de effecten daarvan. Dit kader is in 2019 opgesteld door ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl en ZN.

Andere inkomsten

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de zorgaanbieders inkomsten uit de wijkverpleging overdag gebruikt of inkomsten uit andere bedrijfsonderdelen om de tekorten van de onplanbare nachtzorg te compenseren. De meerderheid van de zorgaanbieders heeft bekostigingsafspraken met de zorgverzekeraars, maar zij ervaren deze bekostigingsafspraken ook grotendeels als onvoldoende.

Onplanbare nachtzorg wordt nu gefinancierd door de abonnementsbijdrage van andere zorgaanbieders, de vergoeding voor geleverde onplanbare nachtzorg en een financiële vergoeding van de zorgverzekeraar.

Geen businesscase

Berenschot geeft daarbij wel aan dat slechts de helft van de zorgaanbieders samen een businesscase heeft gemaakt voor het leveren van onplanbare nachtzorg. Van de gemaakte businesscases is ruim 70 procent opgesteld in samenwerking met de zorgverzekeraar.

Steeds meer afspraken

Uit het onderzoek blijkt ook dat steeds meer zorgaanbieders onderling afspraken maken over de organisatie van onplanbare nachtzorg volgens het kader toekomstbestendige wijkverpleging. In 2022 heeft bijna 70 procent van de ondervraagde zorgaanbieders afspraken gemaakt. In 2021 was dat net iets meer dan de helft. Zorgaanbieders geven ook aan dat de afspraken nog in ontwikkeling zijn (17,3 procent) of dat er geen afspraken zijn gemaakt waarbij het kader is gebruikt (13,5 procent).

Alleen via noodmeldingen

Zorgaanbieders beschrijven meer knelpunten bij het aansluiten van alle zorgaanbieders in de regio bij de organisatie van de onplanbare nachtzorg. Ze noemen de financiële haalbaarheid voor kleinere zorgaanbieders om deel te nemen, parallelle partijen of samenwerkingen met eigen beschikbaarheid en bereikbaarheidsfunctie en zzp’ers en zorgaanbieders die alleen onplanbare nachtzorg afnemen via noodmeldingen. Het merendeel van de organiserende zorgaanbieders geeft aan actief actie te ondernemen om partijen aan te laten sluiten bij de samenwerking.

Aan het onderzoek deden 52 partijen mee uit 49 verschillende huisartsenpost-regio’s.