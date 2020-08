Onrust in Kamer door beloning zorgmedewerkers

Een stemming over een structureel betere beloning voor zorgpersoneel zorgde woensdagavond laat voor onrust in de Tweede Kamer . Het quorum voor een hoofdelijke stemming, geïnitieerd door Geert Wilders van de PVV, werd niet gehaald omdat ‘de coalitie uit de Kamer zou zijn weggerend’ .

Er bleken aan het einde van het debat nog maar 62 Kamerleden aanwezig te zijn. Om een hoofdelijke stemming te laten doorgaan, moeten er 76 aanwezig zijn.

‘Ondemocratisch’

Jesse Klaver van GroenLinks zegt dat ‘de coalitie letterlijk is weggerend uit de Kamer om niet te hoeven stemmen over een motie die gaat over de salarissen in de zorg’. “Dat is oncollegiaal en vooral ondemocratisch”, aldus Klaver. Ook Wilders laat zich negatief uit over de leden uit de coalitiepartijen.

Terug van reces

De Kamer is voor het coronadebat teruggekomen uit reces, na een verzoek van Lodewijk Asscher (PvdA). “We hebben de hele dag vergaderd op een zeer inhoudelijke manier. Ik kon het eerlijk gezegd niet geloven toen meneer Wilders me vertelde dat dit aan het gebeuren was.” Ook Asscher vindt het ‘ongehoord en ondemocratisch’ dat coalitiekamerleden het gebouw ontvluchten om een stemming onmogelijk te maken ‘die iets goeds wil doen’.

SP-leider Lilian Marijnissen noemt de zorgverleners. “Wat moeten zij wel niet denken?” De motie komt terug, zegt ze. “En dan gaan we ervoor zorgen dat het gaat gebeuren.”

Afgewezen

Er werd al eerder gestemd over een motie van PvdA en SP over een structureel betere beloning voor zorgpersoneel. Deze werd na drie keer stemmen afgewezen, met 73 tegen 71. Dat voorstel gaat niet alleen over meer geld voor zorgpersoneel, voor wie de coronacrisis een grote last is, maar ook over betere arbeidsvoorwaarden.