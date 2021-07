Ontdek Zorg en Open HealthHub pakken gegevensuitwisseling in thuiszorg aan

Ontdek Zorg wil voorop lopen in het beschikbaar maken van data in de thuiszorg en werkt daarom samen met ICT-bedrijf Open HealthHub. De Arnhemse zorginstelling start daarom met de voorbereidingen op het beschikbaar stellen van zorggegevens aan haar cliënten. In de loop van volgend jaar moeten de cliënten van de thuiszorginstelling hun gegevens al via een PGO-app kunnen bekijken. Dat is ruim eerder dan de landelijk gestelde deadline van 1 januari 2023. De uitrol van de persoonlijke gezondheidsomgevingen moet leiden tot minder fouten in medische dossiers en het geeft iedere Nederlander meer regie over de eigen gegeven.

“Ontdek Zorg is opgericht om meer tijd te kunnen besteden aan de zorg voor onze cliënten door voorop te lopen met technologie”, aldus Niels van den Bogaard, bestuurder bij Ontdek Zorg. “Het was voor ons daarom belangrijk dat de mensen waaraan wij zorg bieden al zo snel mogelijk via de nieuwe landelijke PGO-afspraken hun dossier kunnen inzien.”

Ontdek Zorg en Open HealthHub gaan bovendien samenwerken om het Z-US platform, een initiatief van de oprichters van Ontdek Zorg, verdere bekendheid te geven. Dat platform vereenvoudigt gegevensuitwisseling op basis van de internationale FHIR-standaard voor medische gegevens. Door data gestructureerd uit te wisselen via de XDS-standaard krijgen zorgverleners direct toegang tot (beeld)gegevens die bij een andere zorginstelling bekend zijn. Op voorwaarde dat de patiënt daarvoor toestemming heeft verleend uiteraard.