Ontploffing bij zorginstelling in Amsterdam

Bij locatie De Vaart van HVO-Querido in Amsterdam is vannacht een explosief afgegaan.

De locatie is een beschermde woonvorm voor mensen met onder andere psychische problematiek en verslaving.

Het explosief was bij de voordeur geplaatst en zorgde voor schade. De ruiten zijn gesprongen en de deur is beschadigd. De melding kwam rond 1.25 uur bij de politie binnen. Getuigen zagen volgens de politie na de ontploffing een jongeman in het donker gekleed met een muts op snel wegfietsen. De politie denkt dat er zwaar vuurwerk is gebruikt

Op de Vaart wonen Amsterdammers die een beschermde woonvorm en begeleiding nodig hebben. Het zijn veelal mensen met een stapeling van psychosociale en/of psychiatrische en/of verslavings- en/of lvb-ondersteuningsvragen, al dan niet met een achtergrond van dak- en thuisloosheid of een forensische maatregel. De bewoners op de Vaart leven harddrugsvrij en hebben een MO- of Ifzo-beschikking.

HVO Querido

De zorginstelling laat weten geschrokken te zijn en geen idee te hebben wie hiervoor verantwoordelijk is. “We zijn ons bewust van de impact die dit incident heeft op medewerkers, onze bewoners en omwonenden. Dit vinden we uiteraard erg vervelend”, aldus een woordvoerder. In de vestiging van HVO-Querido in de wijk Oostenburg wonen mensen die begeleiding nodig hebben in een beschermde woonvorm. Zij kampen bijvoorbeeld met psychiatrische problemen of zijn in het verleden verslaafd geweest. De vestiging is dinsdag wel open en heeft in overleg met de politie herstelmaatregelen getroffen. (anp/Amsterdams Dagblad)