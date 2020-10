Ontwerpers helpen zorgorganisaties uit hun ‘bubbel’ te stappen

Hoe kan een goed ontwerp bijdragen aan betere zorg? Dat is de centrale vraag in een serie artikelen die op Skipr verschijnt in het kader van de Dutch Design Week. De artikelen maken deel uit van een mediapartnerschap van Skipr en de Embassy of Health van de Dutch Design Week.

Zorgverleners en zorginstellingen zijn gewend aan specifieke werkwijzen, gebaseerd op afspraken, protocollen en evidence based medicine. Werkwijzen die veel opleveren maar die soms ook innovatie en vernieuwing in de weg kan staan.

Ontwerpers kunnen professionals helpen om uit deze ‘bubbel’ te stappen. Zij bieden een nieuwe, frisse blik op bestaande processen, ideeën en gedachten, en dragen zo bij aan een verdere verbetering van de zorg.

Persoonlijk

De ontwerpers die in de serie aan het woord komen, zijn al jaren geïnteresseerd in de zorg en hebben hier vaak een persoonlijke reden voor. Soms een heel persoonlijke reden, zoals ontwerper Marieke Zonneveld, die getuige was van een ernstig ongeluk en de dramatische gevolgen daarvan. Zij zette haar kennis van het ontwerp in voor een betere begeleiding van patiënten in de terminale fase.

Inspiratiebronnen

Soms hebben de ontwerpers onverwachte inspiratiebronnen. De grote plattegronden die iedereen wel kent van metrostations in het buitenland bijvoorbeeld. Of de regionale manier waarop het watermanagement in Nederland is georganiseerd, met zijn waterschappen en vierjaarlijkse verkiezingen.

De gekozen oplossingen zijn soms ook ongewoon. Zo is ontwerper Joost van Wijmen geboeid door beschadigingen aan het lichaam. Hij laat professionele borduurders littekens namaken, wat volgens velen een prachtig resultaat oplevert.

Sociale innovatie

Verder is er sociale innovatie, bijvoorbeeld bij de verbouwing van een woonzorgcentrum in Amsterdam-Oost, waarbij de hele buurt welkom was om te komen kijken, terwijl er ondertussen een acrobaat op zijn handen stond.

Technische innovatie

Natuurlijk is er ook technische innovatie. Zo denkt het Máxima Medisch Centrum na over de inrichting van nieuwe huizen en woonwijken om zorg op afstand beter te kunnen faciliteren. Ict-toepassingen en sensoren kunnen daarbij helpen.

Vernieuwing dankzij design

De rode draad in de artikelen is vernieuwing dankzij design, iets wat de zorg goed kan gebruiken. Bestuurders, managers en onderzoekers geven daar in alle interviews blijk van. Zo ook hoogleraar ouderenzorg Tineke Abma. “Design heeft impact op het mentale en fysieke welzijn van mensen, dat blijkt telkens weer,” aldus Abma. “Een betere stemming, betere cognitie, een beter geheugen. Design kan mensen laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze voor mogelijk hielden. Je ziekte is dan even weg. Daarmee los je natuurlijk niet in een klap alle grote problemen uit de zorg op, maar het helpt je wel om de ingewikkelde werkelijkheid van de zorg iets beter te doorgronden.”

De Dutch Design Week (DDW) 2020 is een virtueel festival, waarbij relevante matchmaking voor de ontwerpers centraal staat. Van 17 t/m 25 oktober 2020 organiseert DDW een uitgebreid online programma met onder andere 3D-exposities van ontwerpers van over heel de wereld.