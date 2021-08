Onvoldoende kennis over veganistisch dieet bij verloskundigen en gynaecologen

Verloskundigen, gynaecologen en diëtisten geven in een onderzoek van het Maastricht UMC+ aan onvoldoende kennis te hebben over het veganistische dieet in de zwangerschap. Dit terwijl voeding tijdens de zwangerschap cruciaal is voor de ontwikkeling van het ongeboren kind, benadrukken de wetenschappers. Het onderzoek in gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrients .

Belangrijke bron voor advies over voeding tijdens de zwangerschap komt van het Voedingscentrum. Dat adviseert zwangere vrouwen met een veganistisch dieet begeleiding te zoeken bij een diëtiste, terwijl in dit onderzoek blijkt dat maar een derde van de diëtisten vindt dat zij voldoende kennis heeft over het veganistische dieet in de zwangerschap. Nagenoeg alle diëtisten zouden meer willen meer weten over dit thema.

Soja

Dat het belangrijk is om naar het dieet te kijken, blijkt bijvoorbeeld uit de aanbevolen hoeveelheid soja voor zwangere vrouwen. Op basis van een recent advies van de Gezondheidsraad adviseert het Voedingscentrum om de dagelijkse hoeveelheid te beperken. Mensen met een veganistisch dieet eten juist relatief veel soja als alternatief voor dierlijke producten.

Aandacht voor voeding

Deidre Meulenbroeks, onderzoeker en AIOS gynaecologie aan het Maastricht UMC+ en Máxima MC, vindt dat er stappen gezet moeten worden: “Zwangere vrouwen verdienen goede zorg. Goede zorg is ook aandacht voor voeding in de zwangerschap, niet alleen voor vrouwen met een veganistisch dieet, maar voor alle vrouwen. Ook moeten er afspraken komen over wie de aangewezen zorgverlener is om te adviseren over voeding in de zwangerschap, zodat vrouwen met een veganistisch dieet weten bij we ze moeten zijn. Meer onderzoek naar het veganistische dieet in de zwangerschap is ook van belang, zodat aanstaande moeders adviezen krijgen die wetenschappelijk onderbouwd zijn.”