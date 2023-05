‘Onvrede bij personeel Benu-apotheken’

Omdat er weinig oog voor is, lijkt het conflict zich in stilte te voltrekken. Maar bij de bijna 350 apotheken van Benu, daarmee de grootste keten van ons land, is de onvrede groot. Van hoog tot laag. “In het zuiden des lands is een team in één keer opgestapt. Ongekend. In de vestiging Schollevaar in Capelle aan den IJssel zijn drie assistenten weggegaan, inclusief de apotheker. Een vierde heeft overplaatsing gevraagd”, vertelt een anonieme medewerker.

Een apotheker die wel vertelt waar het aan schort, is Widiane Harrou. Zij heeft haar ontslag ingediend. “Ik werk hier vijf jaar. Onder meer vanwege alle onrust ga ik weg. Ik heb het zien verslechteren en verharden. De balans is doorgeslagen naar de verkeerde kant.” (ANP)