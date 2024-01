ONVZ biedt twintigduizend verzekerden online huisartsenzorg

Arene is een organisatie die geregistreerde huisartsen via een app inzet. Ze beantwoorden zorgvragen binnen 24 uur of houden een consult op afstand. Is er fysiek onderzoek nodig, dan verwijzen ze de patiënt alsnog door naar de eigen huisarts. Die wordt ook via een digitaal dossier op de hoogte gehouden.

Tekorten opvangen

Het idee is dat ze zo regionale tekorten helpen op te vangen. Via de samenwerking wil ONVZ onderzoeken of er zo meer ruimte komt in de overvolle dagpraktijk van de eigen huisarts en huisartsenpost. Tegelijkertijd krijgen de verzekerden een bredere toegang tot zorg. De NZa ondersteunt het experimenten, waarvoor tot dusverre bijna 500 verzekerden zich hebben aangemeld. Eerder ontstond in Eindhoven ophef toen patiënten van Stroomz Orion noodgedwongen werden verwezen naar Arene.

Ontlasten

“Digitaal zorg verlenen is geen doel op zich, maar een middel dat helpt om iedereen te kunnen blijven voorzien van huisartsenzorg”, zegt Jasper Schellingerhout, huisarts en mede-oprichter van Arene. “Online huisartsenzorg biedt zowel huisartsen als patiënten legio voordelen. We hebben als doel om onze collega-huisartsen in het land en de huisartsenpost te ontlasten. Voordeel voor patiënten is dat ze meer eigen regie hebben en plaats- en tijdonafhankelijk toegang tot huisartsenzorg.”

Arene-directeur Tom Kliphuis en huisarts en mede-oprichter Jan Frans Mutsaerts waren onlangs te gast in de podcast Voorzorg om meer over hun initiatief te vertellen. Die aflevering is hieronder te beluisteren: