ONVZ verwelkomt nieuw lid raad van commissarissen

Van den Ende neemt deze taak over van de huidige voorzitter Louise Gunning-Schepers. Zij neemt in april na twee zittingstermijnen afscheid van de raad. De andere rvc-leden zijn Willem Geerlings, Ger Vrancken, Sabijn Timmers-Janssen en Iris van Bennekom-Stompedissel.

Tessa van den Ende

Van den Ende is opgeleid als advocaat. Zij heeft een eigen advocatenkantoor, gespecialiseerd in zorg en onderwijs. Daarvoor was zij verbonden aan Nysingh als partner Zorg en tevens voorzitter van de sectie Zorg.

Als toezichthouder is Van den Ende onder andere actief als voorzitter van de raad van toezicht bij het BovenIJ Ziekenhuis en als vicevoorzitter bij de rvt van Basalt Revalidatie.

“Met Tessa heeft ONVZ een bekwame commissaris en voorzitter aangetrokken, met diepgaande kennis van de gezondheidszorg en de juridische aspecten van de sector”, aldus Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van ONVZ.