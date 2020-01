Onzorgvuldige ontslagprocedure komt Haga duur te staan

Interessant voor u

Echte revoluties komen van buiten, ook in de zorg

Als het gaat over de digitalisering van de gezondheidszorg, of de mate waarin technologie kan helpen om aan de groeiende uitdagingen van onze gezondheidszorg het hoofd te bieden, dan vallen vaak woorden als hype, eHealth en revolutie. Vrijwel altijd in één adem vergezeld van teleurgestelde citaten waaruit blijkt dat de hooggespannen beloftes nog amper vervuld zouden worden. Volgens mij is het tijd voor een andere aanpak en vooral een andere visie. Laten we ‘de grote woorden’ van 2019 los laten, en in 2020 gaan voor een andere aanpak en visie.