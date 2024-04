Oogheelkunde Elkerliek innoveert met virtuele kliniek

De polikliniek oogheelkunde van het Elkerliek ziekenhuis is gestart met ‘De virtuele oogkliniek.’ Deze virtuele kliniek is een hybride zorgvorm waarbij fysieke zorg in het ziekenhuis gecombineerd wordt met digitale technologieën.

Het gaat om een pilot van oogartsen Samuel Verkerk en Ton Nguyen. Nguyen: “Door gebruik te maken van moderne technologie kunnen patiënten op onze virtuele spreekuren op een passende en efficiënte manier worden geholpen, met behoud van kwaliteit”. Door middel van hybride zorgverlening wil de polikliniek oogheelkunde een bijdrage leveren aan efficiëntie van zorgprocessen en patiënttevredenheid.

Zorg op maat

Door de mogelijkheden binnen het digitaliseren van zorg vroegen de oogartsen zich af of elke patiënt wel fysiek door de oogarts gezien moet worden om de juiste zorg te leveren. Het resultaat van de virtuele oogkliniek is een meer efficiënte planning van spreekuren en meer flexibiliteit voor de oogarts om zich te richten op andere afspraken.

De virtuele oogkliniek wordt in eerste instantie gebruikt voor een selecte groep patiënten. Bij een succesvolle pilot streeft het Elkerliek er naar deze innovatieve benadering uit te breiden naar een bredere groep patiënten. Verkerk: “Virtuele oogklinieken worden nog weinig gedaan in Nederland, terwijl ze wel aantoonbaar bijdragen aan de efficiëntie van zorg.”

Communicatie via app

De patiënt komt voor onderzoek naar de technisch oogheelkundig assistent (TOA). “Patiënten met een bepaald medicijngebruik krijgen een uitgebreide netvliescontrole. De eerste beoordeling wordt gedaan door de TOA. De resultaten en oogfoto’s worden op een later tijdstip nogmaals beoordeeld door de oogarts. Zo bieden we meer zorg op maat”, vertelt TOA Hanny Janssen.

“De meerwaarde van de virtuele oogkliniek is dat de patiënt hierdoor minder tijd kwijt is voor de afspraak. Na de onderzoeken hoeft hij of zij niet op de polikliniek te wachten op de uitslag. De patiënt wordt via de communicatie-app BeterDichtbij op de hoogte gebracht dat de uitslag van het onderzoek en het verdere beleid te vinden zijn in het digitale patiëntenportaal MijnElkerliek.