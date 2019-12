Oogvereniging benoemt nieuwe directeur

Luuk-Jan Boon start op 1 januari 2020 als directeur van de Oogvereniging. Hij volgt in deze rol Joep

Boon is er van overtuigd dat er voor mensen met een oogaandoening “nog veel te winnen is. Ik wil me daarvoor inzetten samen met het team, het bestuur, de ledenraad, vrijwilligers en partners.”

Boon heeft dertig jaar gewerkt op het grensvlak van ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. Hij gaf leiding aan programma’s voor gezondheidszorg en onderwijs, veelal ook internationaal. Voormalige werkgevers zijn onder andere SNV, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Plan Nederland. Verder is hij actief als vrijwilliger in de raad van toezicht van de Respect Education Foundation.

De Oogvereniging is de patiënten- en belangenorganisatie voor mensen met een oogaandoening. De Oogvereniging komt op voor goede oogzorg en een toegankelijke samenleving waarin iedereen kan meedoen.