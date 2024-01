Oogziekenhuis Rotterdam wil verhuizen naar locatie Franciscus

Het Oogziekenhuis Rotterdam gaat over enkele jaren verhuizen naar een nieuwe locatie in de stad. Het gespecialiseerde ziekenhuis wil naar een nieuw te bouwen pand op de locatie van het Franciscus Gasthuis, aan de noordkant van Rotterdam.

Het bestuur van het ziekenhuis wil ook intensiever gaan samenwerken met dat ziekenhuis. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars voorzieningen, ruimtes en faciliteiten.

Zelfstandige instelling

Het Oogziekenhuis wordt volgens de plannen geen onderdeel van het overkoepelende Franciscus Gasthuis & Vlietland. Het blijft een zelfstandige instelling, die zich zowel richt op basiszorg voor oogpatiënten als op de meest complexe zorg voor die groep. Verder blijft het ziekenhuis een plek voor wetenschappelijk onderzoek en voor de opleiding van oogartsen.

Volgens het bestuur voldoet het huidige gebouw aan de Schiedamse Vest niet meer aan de eisen op het gebied van duurzaamheid en samenwerking. “Ook niet met zeer kostbare en ingrijpende verbouwingen”, zegt voorzitter van de raad van bestuur Yvonne Koppelman. Ze zegt dat het “geen eenvoudige keuze” was, want ook met andere ziekenhuizen in de stad zijn volgens haar “zeer constructieve en plezierige gesprekken gevoerd”.

Vuurwerkslachtoffers

Vooral rond Nieuwjaar is het Oogziekenhuis vaak in het nieuws, omdat daar mensen worden behandeld die tijdens de jaarwisseling ernstig oogletsel oplopen door vuurwerk. Artsen van het ziekenhuis pleitten ook dit jaar weer voor een landelijk vuurwerkverbod, na wat ze “wederom een horrornacht” noemden.

De daadwerkelijke verhuizing zal waarschijnlijk niet voor 2030 gebeuren. (ANP)