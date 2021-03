Oogziekenhuis Rotterdam wil verhuizen naar terrein Erasmus MC

Het Oogziekenhuis, dat kort na de Tweede Wereldoorlog werd gevestigd aan de Schiedamse Vest in Rotterdam, gaat naar verwachting over vijf tot zes jaar verhuizen. Eerst moeten onder meer nog een aantal oude gebouwen op het terrein van Erasmus worden afgebroken.

“Zowel Het Oogziekenhuis Rotterdam als het Erasmus MC zijn belangrijke spelers binnen de Rotterdamse zorg. Een nieuwe locatie op het terrein van het Erasmus MC stelt ons in staat om onze onderlinge samenwerking en die met andere organisaties die zich daar vestigen te versterken. En daarmee de oogheelkundige zorg in Nederland verder te ontwikkelen in het belang van de patiënt”, zegt Yvonne Koppelman, bestuursvoorzitter van Het Oogziekenhuis. (ANP)