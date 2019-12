Ook ActiZ verzet zich tegen uitvoering Wet zorg en dwang

Branchevereniging ActiZ vindt dat de nieuwe wet voor toepassing van dwang in de zorg, die ingaat per 1 januari 2020, overhaast wordt ingevoerd en op belangrijke onderdelen onvolledig en ondoordacht is. Dat stelt de branchevereniging in een ledenbericht aan de 400 aangesloten zorgorganisaties. ActiZ verwacht problemen in de uitvoering en adviseert haar leden de geest van de Wzd te volgen en niet zozeer de letter. De vereniging heeft op haar website de eigen werkwijze gepubliceerd.

Overgangsjaar onvoldoende concreet

Samen met andere brancheverenigingen uit de zorg, waaronder de beroepsverenigingen voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen, voert ActiZ al langere tijd gesprekken met het ministerie van VWS. De verschillende partijen hebben daarin gevraagd om de Wzd met een jaar uit te stellen. Die gesprekken hebben volgens Actiz niet tot de gewenste duidelijkheid geleid. Ook het ‘overgangsjaar’ dat door minister de Jonge is ingesteld, is volgens Actiz niet geconcretiseerd. De VGN trok vorige week diezelfde conclusie.

Vrijwillige zorg

Met de eigen zienswijze verzet ActiZ zich allereerst tegen het uitvoeren van het stappenplan bij vrijwillige zorg. Hierin schaart ze zich achter de VGN. In de praktijk komt de Wzd er nu op neer dat zou dit er op neer komen dat bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bedhek, omwille van de veiligheid van de cliënt, het stappenplan voor onvrijwillige zorg moet worden doorlopen. Ook wanneer de (vertegenwoordiger van de) cliënt hiertegen geen verzet pleegt. ActiZ noemt dit een ‘vorm van doorgeslagen controledrift ten aanzien van een niet-bestaand probleem’. Deze tijd gaat ten koste van het leveren van goede zorg, zo stelt de branchevereniging.

Rapportage last

Het toepassen van onvrijwillige zorg dient aan de hand van het stappenplan te worden geregistreerd en halfjaarlijks te worden gerapporteerd aan de IGJ. ActiZ vindt echter evenals de VGN één rapportage en analyse per jaar voldoende, ook vanuit het oogpunt van leren en verbeteren. Wat ActiZ betreft verplichten haar leden zich daarnaast tot registratie van de 9 vormen van onvrijwillige zorg die in de Wzd zijn genoemd, in plaats van de 17 subvormen die VWS heeft toegevoegd. Ook de VGN pleit ervoor om zo (onnodige) administratieve last te doen verminderen.

Ambulante zorg

ActiZ stelt dat huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verzorgenden en verpleegkundigen nog steeds grote twijfels hebben over de uitvoerbaarheid van de Wzd in de thuissituatie. De branchevereniging raadt haar leden dan ook aan om uiterst terughoudend te zijn bij de uitvoering van de ambulante Wzd. De inrichting van taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering thuis is nog te onduidelijk en de financieringstitels voor de Wzd zijn nog niet rond.

Geest van de wet centraal

ActiZ benadrukt met haar eigen werkwijze dat ze nog steeds achter de geest van de Wzd staat, namelijk het beschermen van de rechtspositie van cliënten én het ontwikkelen en delen van alternatieven van onvrijwillige zorg. De uitvoering van de nieuwe wet moet recht doen aan die ambitie, aldus de branchevereniging. ActiZ hoopt dan ook dat er begin 2020 alsnog een oplossing wordt geboden voor de huidige uitvoeringszorgen.